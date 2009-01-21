Инженерия, а именно вентиляция, кондиционирование, электроснабжение.

Более пятнадцати лет я работаю в строительстве и сфере обслуживания, продажах оборудования. За этот период мне удалось успешно освоить несколько инженерно технических специальностей. Я занимал должности от простого монтажника до руководителя небольшого предприятия численностью 30чел. Знаком с методикой составления договоров, тендеров, технико-экономических обоснований выбора оборудования и материалов. Умею работать с VIP клиентами. Специализируюсь на системах вентиляции, кондиционирования (в т.ч. мультизональных), электроснабжении и системах освещения промышленных объектов. Последние два года проектировал системы ОВ в жилых и офисных зданиях, паркингах.

Легко осваиваю любую технику. Умею водить легковой автомобиль и микроавтобус (водительский стаж более 18 лет).