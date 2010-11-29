Курсовые/Переводы/Консультирование

Опытный и энергичный профессионал по написанию учебных работ. Специализируюсь в тематиках по экономике, социологии, управлении персоналом, экономике труда, менеджмент и т.д.

Окажу консультирование в области трудового законодательства РФ, рекрутмента и управления персоналом.

Знание иммиграционных правил отдельных стран

Первоклассное знание русского языка, что гарантирует отменное качество работ.

Высшее экономическое образование.

Свободное владение английским. Средний уровень итальянского.