Курсовые/Переводы/Консультирование
Опытный и энергичный профессионал по написанию учебных работ. Специализируюсь в тематиках по экономике, социологии, управлении персоналом, экономике труда, менеджмент и т.д.
Окажу консультирование в области трудового законодательства РФ, рекрутмента и управления персоналом.
Знание иммиграционных правил отдельных стран
Первоклассное знание русского языка, что гарантирует отменное качество работ.
Высшее экономическое образование.
Свободное владение английским. Средний уровень итальянского.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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