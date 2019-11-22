Covach

Евгений Талимончук Covach

 
27 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн вашего сайта в PSD

Привет!!! Мое имя Евгений и я веб-дизайнер. 

Постоянный позитив и вдохновение помогают мне создавать незаурядные, перспективные и самое главное успешные проекты. Я всегда иду на встречу своим заказчикам уделяю им много времени для решения всех поставленных задач бриф больше не нужен , интервью вот что действительно позволит отлично понять друг друга и успешно выполнить задачу. Моя работа не просто нарисовать вам красивую картинку, а создать для вас оригинальный , дорогой, функциональный и самое главное продающий дизайн.Обратитесь ко мне и я сделаю все что-бы вы вернулись ко мне снова!

Мои спецификации:

1. Разработка дизайн-макета сайта ( landing page и многостраничные сайты) 

2. Адаптивную версию под мобильные и планшетные устройства. 

3. Редизайн существующего сайта. 

4. Сайты под ключ.

Многостраничный сайт
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