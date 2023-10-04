CppHuman

Дмитрий CppHuman

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Software Developer

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.

Опыт IT-разработки более 4 лет. Занимаюсь прикладным программным обеспечением, написанием скриптов, ботов, вёрсткой, обработкой данных, интеграцией с API.


При разработке ПО использую:
- Языки программирования: С/C++, Python.

- Базы данных: MS SQL Server, DB2.
- Контроль версий: Git.


Также могу помочь с заданиями по английскому языку, любой сложности:
- Перевод текста (с русского на английский и наоборот).
- Техническая литература.
- Задания на грамматику.

Если у вас есть ко мне предложение, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения. Буду рад сотрудничеству.