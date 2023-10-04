Software Developer

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.



Опыт IT-разработки более 4 лет. Занимаюсь прикладным программным обеспечением, написанием скриптов, ботов, вёрсткой, обработкой данных, интеграцией с API.



При разработке ПО использую:

- Языки программирования: С/C++, Python.

- Базы данных: MS SQL Server, DB2.

- Контроль версий: Git.



Также могу помочь с заданиями по английскому языку, любой сложности:

- Перевод текста (с русского на английский и наоборот).

- Техническая литература.

- Задания на грамматику.



Если у вас есть ко мне предложение, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения. Буду рад сотрудничеству.