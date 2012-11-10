CramS

Дмитрий CramS

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Баннеры, шапки, кнопки, вектор, визитки, логотипы, графика для веб - сайтов

Создание и разработка рекламных баннеров для web-сайтов.

Создание:

GIF-баннеров

Flash-баннеров

Jpeg-баннеров

Фирменный стиль:

Разрабока логотипов

Разработка дизайна:

Визитных карточек, бланков,

листовок, конвертов.

Web-дизайн:

Создание:

Дизайна сайта, иконок,

Шапок для сайта(Flash, Jpeg)

Портфолио

Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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