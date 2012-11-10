Баннеры, шапки, кнопки, вектор, визитки, логотипы, графика для веб - сайтов
Создание и разработка рекламных баннеров для web-сайтов.
Создание:
GIF-баннеров
Flash-баннеров
Jpeg-баннеров
Фирменный стиль:
Разрабока логотипов
Разработка дизайна:
Визитных карточек, бланков,
листовок, конвертов.
Web-дизайн:
Создание:
Дизайна сайта, иконок,
Шапок для сайта(Flash, Jpeg)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка дизайна визитки336 просмотров
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга