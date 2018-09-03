Фрилансер. Предлагаю к исполнению работы в категориях "дизайн сайта", "брендинг", "дизайн полиграфии (печатной продукции, наружной рекламы)".

Окончила курсы 'Beetroot Academy' и получила сертификат 'Junior Web-designer'.

Работала на ПАО "МК Азовсталь" на должности "инженер компьютерной верстки корпоративной газеты" (в обязанности также входило создание различных информационных макетов: постеров, объявлений, памяток, афиш, приглашений и т.п.)

В работе использую Adobe Photoshop СС, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe InDesign. Не перестаю совершенствовать технические навыки и следую актуальным тенденциям. Всегда открыта к общению и сотрудничеству.

Владею английским языком. Есть опыт работы репетитором, копирайтером и исполнителем дипломных/курсовых работ.

Среди моих хобби: спорт (пилатес, стрейчинг, социальные танцы и т.п.), обожаю рисовать акварелью.