Исянгулов Кирилл Фаритович
Адрес: Казахстан, г. Караганда.
E-mail: [email protected]/[email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2010 – 2012 - Техническо-профессиональное образование - информационные системы по областям применения. (Техник-программист)
Колледж РГКП “Карагандинский государственный университет Е.А. Букетова”.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Опытный пользователь ПК (Windows; Linux).
Знание Microsoft Office; Adobe Photoshop; Adobe Dreamweave; Delphi; HTML – программирование (верстка); Администрирование, настройка и тех. поддержка офисной техники (компьютеры, факсы и т.д.).
СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат о присвоении квалификации “Техник-программист”.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский.
ПРОЧЕЕ
Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.
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