ArtDesign | HelpDesk

Исянгулов Кирилл Фаритович

Адрес: Казахстан, г. Караганда.

E-mail: [email protected]/[email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2010 – 2012 - Техническо-профессиональное образование - информационные системы по областям применения. (Техник-программист)

Колледж РГКП “Карагандинский государственный университет Е.А. Букетова”.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Опытный пользователь ПК (Windows; Linux).

Знание Microsoft Office; Adobe Photoshop; Adobe Dreamweave; Delphi; HTML – программирование (верстка); Администрирование, настройка и тех. поддержка офисной техники (компьютеры, факсы и т.д.).

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат о присвоении квалификации “Техник-программист”.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Русский.

ПРОЧЕЕ

Умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.