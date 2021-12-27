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Подготовка и запуск таргетированной рекламы Здравствуйте, меня зовут Елена. Я начинающий таргетолог.

Ищу новый проект. Буду Вам полезна.

В мою работу входит:

- анализ и рекомендации по улучшению посадочной страницы

- настройка рекламного кабинета в Facebook перед запуском

- анализ конкурентов

- анализ целевой аудитории

- разработка стратегии рекламной компании, а также выбор цели

- проработка самых цепляющих офферов и разработка макетов для рекламы

- запуск рекламных компаний на тест

- анализ, оптимизация и масштабирование рекламы после теста

- после "выгорания" макетов, оформление и тестирование новых

- масштабирование рекламы после выявления рабочих связок

- формирование рекламного бюджета на тестовый период и далее на месяц

- проанализирую и составлю отчеты по рекламной кампании;