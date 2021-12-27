Набор текста
Подготовка и запуск таргетированной рекламы Здравствуйте, меня зовут Елена. Я начинающий таргетолог.
Ищу новый проект. Буду Вам полезна.
В мою работу входит:
- анализ и рекомендации по улучшению посадочной страницы
- настройка рекламного кабинета в Facebook перед запуском
- анализ конкурентов
- анализ целевой аудитории
- разработка стратегии рекламной компании, а также выбор цели
- проработка самых цепляющих офферов и разработка макетов для рекламы
- запуск рекламных компаний на тест
- анализ, оптимизация и масштабирование рекламы после теста
- после "выгорания" макетов, оформление и тестирование новых
- масштабирование рекламы после выявления рабочих связок
- формирование рекламного бюджета на тестовый период и далее на месяц
- проанализирую и составлю отчеты по рекламной кампании;