CrazyBearGuilty

Алексей CrazyBearGuilty

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UI&UX Дизайн интуитивных и лаконичных интерфейсов

Условия работы:

Условия работы по безопасной сделке или предоплате 20% в зависимости от бюджета проектов.

Делаю лаконичные, удобные и интуитивно понятные дизайны интерфейсов, приложений, продающий дизайн постеров, баннеров и рекламных проектов в сети.

Правки проекта бесплатные

Бывает получается составить хорошее ТЗ, и после частичного выполнения работы, оказывается что соблюдены все пункты задания, но результат не соответствует ожиданиям, именно по этому, перед началом работ происходит четкий обговор ожиданий заказчика к проекту, и в случае казуса, все правки выполню бесплатно, без увеличения стоимости и затягивания сроков 

Оплата:

  • Mastercard
  • Яндекс деньги
  • Qiwi
Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/Crazybearg74ae
Баннеры
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