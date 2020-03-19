UI&UX Дизайн интуитивных и лаконичных интерфейсов

Условия работы:

Условия работы по безопасной сделке или предоплате 20% в зависимости от бюджета проектов.

Делаю лаконичные, удобные и интуитивно понятные дизайны интерфейсов, приложений, продающий дизайн постеров, баннеров и рекламных проектов в сети.

Правки проекта бесплатные

Бывает получается составить хорошее ТЗ, и после частичного выполнения работы, оказывается что соблюдены все пункты задания, но результат не соответствует ожиданиям, именно по этому, перед началом работ происходит четкий обговор ожиданий заказчика к проекту, и в случае казуса, все правки выполню бесплатно, без увеличения стоимости и затягивания сроков

Оплата:

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