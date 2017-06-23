Crazy_Ananas

Я - ваш персональный помощник.

Что я могу:

Сделать всю нудную работу в таблицах Excel.

Вам нужно упорядочить товары, клиентскую базу или что-то еще, но у вас просто не хватает на это времени? Не беда. Я помогу вам в этом деле.

Подготовить презентацию на любую тематику.

Создам презентацию, исходя из данных, которые вы предоставите.

Все будет сделано грамотно, качественно и оригинально.

Найти потенциальных клиентов и составить их список.

Я не раскручиваю ваш бизнес, а только ищу нужные вам сферы услуг, нужных людей и после предоставляю вам весь список с нужной вам информацией.

Провести интервью для вашей группы/сайта и проч.

Интервью провожу по переписке (но при вашем желании могу провести его и в Скайпе).

НЕ ищу героев интервью! Их должны найти вы, и герои должны быть оповещены о том, что я с ними свяжусь.

С ответственностью подхожу к работе.

Написать статью на выбранную вами тему.

Напишу грамотно, быстро и со смыслом. (с ноткой юмора)

Не допускаю ошибок в тексте. (т.к. проверяю написанное по 10-15 раз)

Всегда готова пойти на контакт с покупателем.

Если вы решите заказать мои услуги, то точно не пожалеете о своем выборе.