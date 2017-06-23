Crazy_Ananas

Альбина Crazy_Ananas

 
24 годаРоссия/Новосибирск
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Я - ваш персональный помощник.

Что я могу:

  • Сделать всю нудную работу в таблицах Excel.
Вам нужно упорядочить товары, клиентскую базу или что-то еще, но у вас просто не хватает на это времени? Не беда. Я помогу вам в этом деле.

  • Подготовить презентацию на любую тематику.
Создам презентацию, исходя из данных, которые вы предоставите.

Все будет сделано грамотно, качественно и оригинально.

  • Найти потенциальных клиентов и составить их список.
Я не раскручиваю ваш бизнес, а только ищу нужные вам сферы услуг, нужных людей и после предоставляю вам весь список с нужной вам информацией. 

  • Провести интервью для вашей группы/сайта и проч.
Интервью провожу по переписке (но при вашем желании могу провести его и в Скайпе).

НЕ ищу героев интервью! Их должны найти вы, и герои должны быть оповещены о том, что я с ними свяжусь.

С ответственностью подхожу к работе.

  • Написать статью на выбранную вами тему.
Напишу грамотно, быстро и со смыслом. (с ноткой юмора)

Не допускаю ошибок в тексте. (т.к. проверяю написанное по 10-15 раз)

Всегда готова пойти на контакт с покупателем.

Если вы решите заказать мои услуги, то точно не пожалеете о своем выборе.