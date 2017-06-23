Crazy_Ananas

Я - ваш персональный помощник.
Что я могу:
- Сделать всю нудную работу в таблицах Excel.
- Подготовить презентацию на любую тематику.
Все будет сделано грамотно, качественно и оригинально.
- Найти потенциальных клиентов и составить их список.
- Провести интервью для вашей группы/сайта и проч.
НЕ ищу героев интервью! Их должны найти вы, и герои должны быть оповещены о том, что я с ними свяжусь.
С ответственностью подхожу к работе.
- Написать статью на выбранную вами тему.
Не допускаю ошибок в тексте. (т.к. проверяю написанное по 10-15 раз)
Всегда готова пойти на контакт с покупателем.
Если вы решите заказать мои услуги, то точно не пожалеете о своем выборе.
Действие аккаунта приостановлено!