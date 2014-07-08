Резюме

Здравствуйте.

Меня зовут Алексей,мне 20 лет.

В сфере Веб-Дизайна я совсем недавно,но имеется уже достаточное количество работ по которым вы сможете оценить качество моей работы.

Разработка макета от 5000 рублей за полный макет, в полный макет включаются главная страница, страница материала, персональная страница.

В основном специализируюсь на Dle,WebMcr сайтах,но также могу сделать и для других CMS.