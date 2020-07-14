Креативное чешуйчатое создание, у которого даже нет лапок, но есть настрой и желание развивать своё мастерство

Студент-экономист и начинающий художник, который хочет совершенствоваться в своём деле и развивать свои навыки. Стремлюсь к тому, чтобы хобби из разряда "порисовать что-нибудь для себя" переросло в полноценное увлечение. Работаю с растровой графикой в таких программах как SAI, MyPaint, ArtRage 4 и Manga Studio.

Готов браться за портреты и разработку оригинальных персонажей в различных сэттингах для текстовых ролевых игр, с возможностью создания дополнительного бэкграунда для них.