Дизайн, верстка, создание и настройка сайтов, оптимизация

Высокие знания Photoshop, CSS3, HTML5, Joomla, оптимизация, средние JavaScript, PHP, SEO

Разрабатываем сайты под ключ на CMS Joomla, фирменный стиль, дизайн сайтов, мобильных приложений, верстаем веб-страници, интегрируем, конфигурирум, оптимизируем графику и код для поисковиков, быстродействия, безопасности.

Аккаунт новый из-за потери старого (давно на ВЕБ-лансере не работали). В портфолио не все работы, из-за нехватки времени - много работы :)