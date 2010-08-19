Creador

Михаил Полетаев Creador

 
38 летРоссия/Тольятти
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Создание игровых концептов / Разработка и продвижение интернет-ресурсов

1. Художественные тексты, (в прозаическом и в стихотворном вариантах), статьи, гэйм-дизайн (создание игровых концептов, подробная литературная проработка игрового мира);

2. Web-программирование ( + HTML-верстка): PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL;

3. Оптимизация и комплексное продвижение интернет-ресурсов: аудит, контекстная оптимизация, наращивание ссылочной массы;

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTML