Создание игровых концептов / Разработка и продвижение интернет-ресурсов
1. Художественные тексты, (в прозаическом и в стихотворном вариантах), статьи, гэйм-дизайн (создание игровых концептов, подробная литературная проработка игрового мира);
2. Web-программирование ( + HTML-верстка): PHP, JavaScript, MySQL, PostgreSQL;
3. Оптимизация и комплексное продвижение интернет-ресурсов: аудит, контекстная оптимизация, наращивание ссылочной массы;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Клуб путешественников и исследователей «Рысь»106 просмотров
- Центр здоровья женщины «Амедеос» в Тольятти150 просмотров
- Верстка сайта "ШТОН"157 просмотров
- Верстка сайта "Джи - Ти аренда автомобилей"128 просмотров