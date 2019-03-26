Меня зовут Олег - я графический дизайнер. Более 7 лет я занимаюсь дизайном печатной продукции. Большой опыт работы с ресторанами, ночными клубами, концертными агентствами, спортивными клубами, рекламными агентствами и частными лицами.
Навыки работы с графическими программами (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, After Effects, Сorel Draw). Есть навыки работы на графическом планшете.
Основные направления:
- разработка дизайна печатной продукции (листовки, брошюры, флаера, визитки и т.д.);
- разработка дизайна рекламной продукции (наружной рекламы, постера, макет для журнала и т.д.);
- оформление страниц в социальных сетях (аватары, обложки, баннера, меню и т.д.);
- обработка (ретушь) фотографий;
- разработка и дизайн сувенирной продукции;
- арт-проекты: принты для футболок, постеры, афиши, оформление музыкальных альбомов и другой продукции, создание логотипов;
- разработка индивидуального дизайна страниц фотокниг (свадебные, детские, школьные, семейные и т.д.);
- рекламные gif / video ролики.
Перед тем как заказать дизайн, ознакомьтесь со всеми преимуществами, которые вы получите в результате нашего сотрудничества:
• высокое качество полученного результата;
• оперативность в выполнении заказа;
• уникальность созданного дизайна;
• привлекательность разработанного дизайна для потенциальных клиентов.
Обращайтесь – услуги дизайнера вы можете заказать в любое удобное для вас время.
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