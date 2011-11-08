CreateIdeal.Com - Просто создаём совершенство!

Представляю Вашему вниманию спектр услуг команды CreateIdeal.Com:

ФОТО УСЛУГИ

- обработка фотографий, подготовка фотографий к печати, а также восстановление старых фотографий и ретушь фотографий;

- фотомонтаж, создание коллажа, создание композиции, пластика тела, удаление объектов, парадный портрет, изготовление фотокалендарей;

- профессиональная обработка фотографий, профессиональная ретушь, профессиональное портфолио.

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ДИЗАЙН УСЛУГИ

- компьютерный дизайн (аватары, логотипы, PRO Логотип, эксклюзив );

- полиграфия (листовки, флаера, пластиковая карта, визитка, корпоративный бланк, блокнот, брошюра, брошюра (доп. листы), дипломы, грамоты, открытки, приглашения, буклет, оформление CD, обложка CD (доп. листы), оформление DVD, оформление DVD (доп. листы), каталог, каталог (доп. листы), вариативность, эксклюзив );

- дизайн рекламы (статичный .jpg баннер, анимированный .gif баннер, анимированный .flash, эксклюзив );

- фирменный стиль (прикладной фирменный стиль, фирменный стиль + Бренд Бук );

- логотипы (логотип для сайта, логотип для сайта flash, логотип для фирмы, эксклюзив );

- дизайн упаковки.

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СОЗДАНИЕ САЙТОВ

- создание сайта под ключ (начальный сайт, статичный сайт-визитка, динамичный сайт-визитка, интернет магазин, бизнес представительство );

- эксклюзивное создание сайтов (создание портала, Flash сайт, фирменное ателье, реализация проектов любой сложности );

- Re-дизайн (полный редизайн, отдельные элементы, редизайн макета );

- администрирование (новые проекты, скорая помощь, поддержка проектов, управление проектами, прораб + );

- технические элементы (скорая помощь, личный мастер, копирайтинг).

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РАСКРУТКА САЙТОВ

- раскрутка сайтов "под ключ";

- оптимизация сайта;

- SSO ;

- SEO;

- SMO;

- SMM;

- поддержка сайта.

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ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

- интернет реклама под ключ;

- контекстная реклама;

- медийная реклама;

- видео реклама в интернете;

- сценарий и монтаж;

- пакеты услуг под ключ;

- раскрутка видео роликов на YouTube, RuTube, Smotri.Com, Видео.Mail.Ru, Вконтакте.Ру

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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

- ВКонтакте.Ру (оформление и раскрутка группы, создание приложения);

- Одноклассники (группы, приложения);

- МойМир.Мейл.Ру (сообщества, приложения);

- FaceBook (поддержка и раскрутка группы);

- Twitter (брендирование и продвижение канала);

- MySpace;

- LiveJournal (продвижение блога);

- техническая поддержка групп;

- система контроля трафика.

Помимо этого проект CreateIdeal.Com предоставляет целый ряд предложений для сотрудничества.

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Более подробная информация на сайте http://createideal.com

Телефон: +7 (499) 703 15 47

ICQ: 164-294 (многоканальная)

Электронная почта: [email protected]

Skype: createideal.com

Mail.Ru Agent: [email protected]