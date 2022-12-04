Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$230
10 баллов
2 года назад
Node.js
Игорь замечательный дизайнер, прислушивается ко всем пожеланиям, легко реагирует на просьбы что-то изменить, дает свои рекомендации. Работу выполнил профессионально. Рекомендую!