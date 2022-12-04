Createmake

Игорь Createmake

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Если дизайн нужен уже "вчера"
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Отзывы заказчиков

mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$230
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта Кирпича
Node.js
Игорь замечательный дизайнер, прислушивается ко всем пожеланиям, легко реагирует на просьбы что-то изменить, дает свои рекомендации. Работу выполнил профессионально. Рекомендую!