Creativ-zona

Худолий Илья Олеговыч
Профессиональные навыки графических редакторах –
Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator ;
Опыт работы с разработкой –
* (логотипов, визиток, бланков, брендбуков)
* (аватаров, баннеров, бигбаров)
* (наружной рекламы, робочих столов, 3D-графики)
Контакты : (для не зарегистрированных пользователей)
- Email: [email protected]
- Skype: creativ_pro
Знание языков:
* русский, украинский – свободно,
* английский – average средний (по работе общался письменно).
* Дополнительно –
Стоимость заказа определяется самим заказом.
Ведь согласитесь, сложно судить какое на вкус яблоко, пока Вы его не попробуете.
Точно так же сложно определить стоимость выполнения работы и время, которое потребуется, пока мы не обговорим самого задания.
Если у вас есть желание денежно помочь:
Webmoney -
№ wmr : R644758979429 - рубли ;
№ wmz : R348467363150 - доллары ;
№ wmu : R164927575979 - гривны ;
Буду очень благодарен !