Creativ-zona

Худолий Илья Олеговыч

Профессиональные навыки графических редакторах –

Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator ;

Опыт работы с разработкой –

* (логотипов, визиток, бланков, брендбуков)

* (аватаров, баннеров, бигбаров)

* (наружной рекламы, робочих столов, 3D-графики)

Контакты : (для не зарегистрированных пользователей)

- Email: [email protected]

- Skype: creativ_pro

Знание языков:

* русский, украинский – свободно,

* английский – average средний (по работе общался письменно).

* Дополнительно –

Стоимость заказа определяется самим заказом.

Ведь согласитесь, сложно судить какое на вкус яблоко, пока Вы его не попробуете.

Точно так же сложно определить стоимость выполнения работы и время, которое потребуется, пока мы не обговорим самого задания.

Если у вас есть желание денежно помочь:

Webmoney -

№ wmr : R644758979429 - рубли ;

№ wmz : R348467363150 - доллары ;

№ wmu : R164927575979 - гривны ;

Буду очень благодарен !