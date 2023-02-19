CreativeCopyCo

Копирайтер | Автор песен | Автор контента для сайта

Как начинающий копирайтер, я увлечен созданием убедительного и увлекательного контента, который привлекает внимание аудитории. Специализируюсь на написании креативных текстов на любую тематику, включая копирайтинг, написание рекламных текстов, песен, наполнение сайтов. Хотя у меня нет профессионального опыта, я очень хочу учиться и расти как писатель.

Опыт:

Внештатный писатель

Написал творческий и привлекательный контент для различных клиентов, включая сообщения в блогах, контент для социальных сетей и описания продуктов.

Исследовал и разработал уникальные идеи контента для разных ниш

Работа с клиентами, чтобы убедиться, что их потребности и ожидания были удовлетворены

Навыки:

Уверенное владение Microsoft Office и Google Docs

Сильные навыки письма и грамматики

Отличные навыки общения и сотрудничества

Креативный мыслитель со способностью генерировать инновационные идеи и концепции