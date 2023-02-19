CreativeCopyCo

Григор CreativeCopyCoCreativeCopyCo
Как начинающий копирайтер, я увлечен созданием убедительного и увлекательного контента, который привлекает внимание аудитории. Специализируюсь на написании креативных текстов на любую тематику, включая копирайтинг, написание рекламных текстов, песен, наполнение сайтов. Хотя у меня нет профессионального опыта, я очень хочу учиться и расти как писатель.
Опыт:
Внештатный писатель
Написал творческий и привлекательный контент для различных клиентов, включая сообщения в блогах, контент для социальных сетей и описания продуктов.
Исследовал и разработал уникальные идеи контента для разных ниш
Работа с клиентами, чтобы убедиться, что их потребности и ожидания были удовлетворены
Навыки:
Уверенное владение Microsoft Office и Google Docs
Сильные навыки письма и грамматики
Отличные навыки общения и сотрудничества
Креативный мыслитель со способностью генерировать инновационные идеи и концепции