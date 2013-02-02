CreativePart

Игорь CreativePart

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Данные о опыте и навыках:

- Знание пакета программ Adobe, в том числе Photoshop, In Design, Flash, After Effect;

- Полноценное владение пакетом MS Office;

- Работа с издательскими пакетами'

- Работа с графикой на уровне "Адепта";

- Ориентированный опыт в верстке;

- Владение языком оформления CSS, языка разметки HTML;

- Практические знания PHP, Java Script;

Качества:

- Нестандартное мышление;

- Ответственность и целеустремленность;

- Гарантия исполнения работы в указанный срок;

- Индивидуальный подход к КАЖДОМУ клиенту;

- Качественная работа за скромную оплaту;

Правила сотрудничества:

- Приступаю к работе при добавлении в исполнители;

- Принимаются небольшие изменения от заказчика;

- При необходимости выполняю тестовое задание;

- Если заказчик не выходит на связь в течении 7-ми дней - работа над проектом замораживается!;

Всегда буду рад сотрудничеству! Работу выполню в срок!

Контакты:

E-mail: [email protected];

Tel: +380507560177 ;

Skype: metalsheet95;

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