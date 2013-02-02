Данные о опыте и навыках:
- Знание пакета программ Adobe, в том числе Photoshop, In Design, Flash, After Effect;
- Полноценное владение пакетом MS Office;
- Работа с издательскими пакетами'
- Работа с графикой на уровне "Адепта";
- Ориентированный опыт в верстке;
- Владение языком оформления CSS, языка разметки HTML;
- Практические знания PHP, Java Script;
Качества:
- Нестандартное мышление;
- Ответственность и целеустремленность;
- Гарантия исполнения работы в указанный срок;
- Индивидуальный подход к КАЖДОМУ клиенту;
- Качественная работа за скромную оплaту;
Правила сотрудничества:
- Приступаю к работе при добавлении в исполнители;
- Принимаются небольшие изменения от заказчика;
- При необходимости выполняю тестовое задание;
- Если заказчик не выходит на связь в течении 7-ми дней - работа над проектом замораживается!;
Всегда буду рад сотрудничеству! Работу выполню в срок!
Контакты:
E-mail: [email protected];
Tel: +380507560177 ;
Skype: metalsheet95;