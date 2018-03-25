CreatorAll

Услуги перевода: Немецкий, Корейский, Китайский, Английский (основ), Французский, Японский, Польский, Иврит, Украинский. Создание баннеров и аватарок.

Услуги перевода: Немецкий, Корейский, Китайский, Английский - основные.

Так же возможны: Французский, Японский, Польский, Русский, Украинский, Иврит, Украинский, есть выходы на Арабский и Вьетнамский.

Создание баннеров и аватарок для социальных сетей. Создание логотипов. Ретушь и обработка фото. Работа с графикой.

Поиск информации, написание текстов, копирайтинг, нейминг и слоганы, продающие тексты, сценарии, транскрибация.