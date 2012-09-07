Могу написать для Вас текст или статью самой различной сложности и тематики. Любого жанра, писать от имени незамысловатого ценителя тонированных девяносто девяток или умудрённого сединами мыслителя... что конечно ближе к моему квази альтер эго (Мнимому представлению о своей придуманной личности) =)
Близкие мне темы в которых возможно наибольшая глубина и детальность изложения:
- Всё связанное с философией.
- Религия, мораль и нравственность.
- Здоровое питание.
- Любые темы где требуется рассуждение и(или) анализ.
По многим другим тематикам так же возможно написание статей (без погружения в тонкости).
НЕ пишу про аморальщину и непотребства - всё то что связанно с глупостью, пошлостью или обманом.
Уверен в нашем приятном и взаимовыгодном сотрудничестве!