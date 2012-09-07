Могу написать для Вас текст или статью самой различной сложности и тематики. Любого жанра, писать от имени незамысловатого ценителя тонированных девяносто девяток или умудрённого сединами мыслителя... что конечно ближе к моему квази альтер эго (Мнимому представлению о своей придуманной личности) =)

Близкие мне темы в которых возможно наибольшая глубина и детальность изложения:

- Всё связанное с философией.

- Религия, мораль и нравственность.

- Здоровое питание.

- Любые темы где требуется рассуждение и(или) анализ.

По многим другим тематикам так же возможно написание статей (без погружения в тонкости).

НЕ пишу про аморальщину и непотребства - всё то что связанно с глупостью, пошлостью или обманом.

Уверен в нашем приятном и взаимовыгодном сотрудничестве!