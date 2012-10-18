CreeperOMG

Антон CreeperOMG

 
28 летРоссия/Сургут
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист, дизайнер.

Хорошо владею Photoshop, Dreamviever, flash, pascal.

писать в пм.

FlashPhotoshop
Портфолио