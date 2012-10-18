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Антон
CreeperOMG
CreeperOMG
28 лет
Россия
/
Сургут
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
Программист, дизайнер.
Хорошо владею Photoshop, Dreamviever, flash, pascal.
писать в пм.
Flash
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
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