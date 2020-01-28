Полина Берестова CrimsonioCrimsonio
25 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю монтаж видеоролика или переведу текст.
Здравствуйте. Работаю в программах Sony Vegas Pro 17 и Adobe Premiere. Сделаю базовую цветокоррекцию, переходы, субтитры, титры, поставлю на фон музыку и так далее.
Ролики 10мин+ сделаю за 4 дня и больше. Те, что меньше 10 минут за 2 дня.
Примеры отправлю при общении.
Учусь на 3 курсе в ТГУ на лингвиста-переводчика, 4 месяца жила в Америке.
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