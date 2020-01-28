Сделаю монтаж видеоролика или переведу текст.

Здравствуйте. Работаю в программах Sony Vegas Pro 17 и Adobe Premiere. Сделаю базовую цветокоррекцию, переходы, субтитры, титры, поставлю на фон музыку и так далее.

Ролики 10мин+ сделаю за 4 дня и больше. Те, что меньше 10 минут за 2 дня.

Примеры отправлю при общении.

Учусь на 3 курсе в ТГУ на лингвиста-переводчика, 4 месяца жила в Америке.