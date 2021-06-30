CriptonPrime

Виталий CriptonPrimeCriptonPrime
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Оперативный разработчик лендингов + UI и банеров
За 1.5 мес. с нуля подготовил 4 направления (Dell клиентские решения/ Серверное оборудование /Сетевое оборудование Cisco/ Решения для удаленки)
Состав направления:
-лендинг
-группа баннеров
-статьи в блог
-e-mail рассылки
За год в два раза увеличил кол-во посетителей на основном сайте. (30 тыс. посещений) Конверсия на каждом этапе выросла (посещение в заявку до 7%)
Действие аккаунта приостановлено!