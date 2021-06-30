CriptonPrime

Оперативный разработчик лендингов + UI и банеров

За 1.5 мес. с нуля подготовил 4 направления (Dell клиентские решения/ Серверное оборудование /Сетевое оборудование Cisco/ Решения для удаленки)

Состав направления:

-лендинг

-группа баннеров

-статьи в блог

-e-mail рассылки

За год в два раза увеличил кол-во посетителей на основном сайте. (30 тыс. посещений) Конверсия на каждом этапе выросла (посещение в заявку до 7%)