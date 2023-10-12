Чертежи для дизайн-проектов
На основании визуализации подготовлю рабочий проект чертежей по электрике, сантехнике, напольным покрытия, разверткам стен, необходимых для строителей.
Работаю в AutoCAD и Revit. Владею знаниями нормативных требований и ГОСТов, выполняю проектную документации в соответствии с ними.
Буду рада сотрудничеству и участию в работе с необычными и интересными проектами.
Контакты для связи:
+48 881 691 039
Telegram - @Cargamon333
Чертежи и Схемы
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