Чертежи для дизайн-проектов

На основании визуализации подготовлю рабочий проект чертежей по электрике, сантехнике, напольным покрытия, разверткам стен, необходимых для строителей.

Работаю в AutoCAD и Revit. Владею знаниями нормативных требований и ГОСТов, выполняю проектную документации в соответствии с ними.

Буду рада сотрудничеству и участию в работе с необычными и интересными проектами.

Контакты для связи:

+48 881 691 039

Telegram - @Cargamon333

[email protected]