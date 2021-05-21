LSI, SEO-копирайтер

Закончила журфак, имею большой опыт работы в интернет-агентстве. Написала тысячи текстов для сайтов различной направленности. В работе придерживаюсь основ LSI-копирайтинга - т. е. никакого переспама и прямых вхождений десятков ключей. Самые "жирные" ключевые слова используются в полном виде, остальные режутся и органично распределяются по всему тексту. Поисковые системы не стоят на месте и постоянно улучшают свою работу, поэтому статьи с прямым вхождением сегодня уже никому не нужны. Кроме того, я НЕ пишу слишком большие статьи, т. к. в них нет смысла. Самый оптимальный размер - 2-3 тыс. символов (с пробелами).

Если вам нужны качественные тексты для товаров, услуг и главных страниц - буду рада поработать с вами! Грамотность гарантирую. Обращайтесь и я предоставлю примеры сайтов, с которыми работала ранее. Оплата - от 100 р. за 1000 символов.