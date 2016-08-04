Тестирование (QA)

Качественное тестирование веб-проектов, мобильных приложений (Android, iOS):

- функциональное тестирование,

- тестирование верстки (различные браузеры, устройства),

- оценка юзабилити,

- составление чек-листов для регрессионного тестирования.

Понятное и подробное описание дефекта и способа его воспроизведения.

Регистрация дефектов в системах баг-трекинга, либо оформление в виде списка с указанием критичности ошибок.