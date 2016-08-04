Croquis

Екатерина Croquis

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Тестирование (QA)

Качественное тестирование веб-проектов, мобильных приложений (Android, iOS): 

- функциональное тестирование, 

- тестирование верстки (различные браузеры, устройства), 

- оценка юзабилити, 

- составление чек-листов для регрессионного тестирования. 

Понятное и подробное описание дефекта и способа его воспроизведения. 

Регистрация дефектов в системах баг-трекинга, либо оформление в виде списка с указанием критичности ошибок.

AndroidiOSПриложение для iOS