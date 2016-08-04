Тестирование (QA)
Качественное тестирование веб-проектов, мобильных приложений (Android, iOS):
- функциональное тестирование,
- тестирование верстки (различные браузеры, устройства),
- оценка юзабилити,
- составление чек-листов для регрессионного тестирования.
Понятное и подробное описание дефекта и способа его воспроизведения.
Регистрация дефектов в системах баг-трекинга, либо оформление в виде списка с указанием критичности ошибок.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Экспертная площадка для ученых и предпринимателей211 просмотров
- Приложение "Уроки Forex" под Android176 просмотров
- Экзаменационные билеты ПДД 2015184 просмотра
- Приложение для подготовки к экзамену в ГИБДД189 просмотров
- "Образование в России для иностранных граждан"168 просмотров
- Система бизнес аналитики160 просмотров
- Система интеграции источников НТИ184 просмотра