АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ Получаем данные и обсуждаем пожелания к проекту. Анализируем специфику вашей деятельности, ранжируем задачи

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

Продумываем представление информации, вывод данных, учитывая поведенческий фактор. Закладываем конверсионные блоки

ИНТЕРФЕЙС

Индивидуально подходим к формированию адаптивного интерфейса, тщательно прорабатываем детали и графические элементы

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Подходим к ресурсу с точки зрения его масштабируемости. Учитываем показатель юзабилити, т.е. удобство пользования

ОПТИМИЗАЦИЯ, ПРОДВИЖЕНИЕ

Проводим плотную работу по поисковому продвижению. Внутренняя и внешняя оптимизация проекта

ПОДДЕРЖКА САЙТА

Сопровождаем как те проекты, которые сами сделали, так и любые другие, которые пришли к нам на обслуживание