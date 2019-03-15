- АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ
Получаем данные и обсуждаем пожелания к проекту. Анализируем специфику вашей деятельности, ранжируем задачи
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
- ИНТЕРФЕЙС
- ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
- ОПТИМИЗАЦИЯ, ПРОДВИЖЕНИЕ
- ПОДДЕРЖКА САЙТА
Продумываем представление информации, вывод данных, учитывая поведенческий фактор. Закладываем конверсионные блоки
Индивидуально подходим к формированию адаптивного интерфейса, тщательно прорабатываем детали и графические элементы
Подходим к ресурсу с точки зрения его масштабируемости. Учитываем показатель юзабилити, т.е. удобство пользования
Проводим плотную работу по поисковому продвижению. Внутренняя и внешняя оптимизация проекта
Сопровождаем как те проекты, которые сами сделали, так и любые другие, которые пришли к нам на обслуживание
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Новакомпани56 просмотров
- Bonali41 просмотр
- Фарматика36 просмотров
- Монтаж Маркет92 просмотра