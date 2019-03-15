CrossCut

Валерия Швидкая CrossCut

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
  • АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

    Получаем данные и обсуждаем пожелания к проекту. Анализируем специфику вашей деятельности, ранжируем задачи

  • ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

    • Продумываем представление информации, вывод данных, учитывая поведенческий фактор. Закладываем конверсионные блоки

  • ИНТЕРФЕЙС

    • Индивидуально подходим к формированию адаптивного интерфейса, тщательно прорабатываем детали и графические элементы

  • ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

    • Подходим к ресурсу с точки зрения его масштабируемости. Учитываем показатель юзабилити, т.е. удобство пользования

  • ОПТИМИЗАЦИЯ, ПРОДВИЖЕНИЕ

    • Проводим плотную работу по поисковому продвижению. Внутренняя и внешняя оптимизация проекта

  • ПОДДЕРЖКА САЙТА

    • Сопровождаем как те проекты, которые сами сделали, так и любые другие, которые пришли к нам на обслуживание

Портфолио