Cross_Section

Буранов Ахмад Cross_Section

 
27 летУзбекистан/Ташкент
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Cross Section Digital agency - это компания из молодых и творческих людей, которые готовы добавить драйва в ваши проекты!

Кто мы?

Cross Section Digital agency - это компания из молодых и творческих людей, которые готовы добавить драйва в ваши проекты! 

На чем мы специализируемся?

Дизайн полиграфической продукции;

Дизайн наружной рекламы;

Дизайн и верстка журналов и каталогов;

Дизайн веб-банеров;

Создание уникальных брендбуков;

Дизайн интерьера квартир и домов;

Дизайн интерьера ресторанов и кафе;

Дизайн интерьера офисов;

SMM;

Написание уникального текста;

Копирайтинг;

Рерайтинг;

Написание обзорных статей;

Написание сюжета для рекламного ролика.

Наши качества:

Все участники нашей команды обладают пониманием и умением быстро вливаться в новые проекты. Благодаря опыту и профессионализму мы не ставим заказчику большие сроки. А самое главное,  мы ценим каждый наш проект. Ведь внимание ко всем деталям и трепетное отношение дают на выходе продукт, в котором есть душа.

Наши контакты:

тел: +998 99 8137861;

e-mail: [email protected] 

Брендбук
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Исправить ошибки в Wordpress

    Доброго дня фрилансерам. Прошу помочь за символическую плату с исправление ошибки на сайте Wordpress. После восстановления из резервного копирования плагин WPForms перестал работать корректно. Необходимо исправить ошибку по отображению форм и восстановить страницу с отзывами.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Завершен
    8 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
Eugene_W
33 годаТурция
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Исправить ошибки в Wordpress
Отличный заказчик! Рекомендую и сам с удовольствием хотел бы продолжать работу!
Оставляю положительный отзыв и даю рекомендацию. Евгений помог быстро решить все проблемы и поддерживал мой проект и отвечал на все вопросы. Советую как исполнительного и ответственного фрилансера.
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