Доброго дня фрилансерам. Прошу помочь за символическую плату с исправление ошибки на сайте Wordpress. После восстановления из резервного копирования плагин WPForms перестал работать корректно. Необходимо исправить ошибку по отображению форм и восстановить страницу с отзывами.
Кто мы?
Cross Section Digital agency - это компания из молодых и творческих людей, которые готовы добавить драйва в ваши проекты!
На чем мы специализируемся?
Дизайн полиграфической продукции;
Дизайн наружной рекламы;
Дизайн и верстка журналов и каталогов;
Дизайн веб-банеров;
Создание уникальных брендбуков;
Дизайн интерьера квартир и домов;
Дизайн интерьера ресторанов и кафе;
Дизайн интерьера офисов;
SMM;
Написание уникального текста;
Копирайтинг;
Рерайтинг;
Написание обзорных статей;
Написание сюжета для рекламного ролика.
Наши качества:
Все участники нашей команды обладают пониманием и умением быстро вливаться в новые проекты. Благодаря опыту и профессионализму мы не ставим заказчику большие сроки. А самое главное, мы ценим каждый наш проект. Ведь внимание ко всем деталям и трепетное отношение дают на выходе продукт, в котором есть душа.
Наши контакты:
тел: +998 99 8137861;
e-mail: [email protected]
- Системы управления (CMS)нет заявокЗавершен8 месяцев назад