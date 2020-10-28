Crosssnake

Меня зовут Ульяна, мне 22 года, живу, учусь в юридическом и работаю помощником юриста в Москве. ♀Сейчас я прохожу курс по заработку на фрилансе, и очень хочу развиваться в направлении дизайна и Копирайтинга. Мои навыки:- грамотная устная и письменная речь;- ответственность;- коммуникабельность;- усидчивость;- быстрая обучаемость.Почему именно я: - всегда на связи, телефон и ноутбук под рукой 24/7;

- большой опыт работы с PowerPoint;- умею быстро и грамотно формулировать свои мысли и отражать их на бумаге/экране телефона;