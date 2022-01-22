Таргетированная реклама. Сайты под ключ

Я начинающий интернет-маркетолог, а это значит, что каждый заказ для меня самый важный и уникальный. Я отношусь с особым вниманием к каждому проекту и никогда не допущу ошибок, которые порой допускают более опытные специалисты. Умею работать с настройкой таргетированной рекламы в Facebook, Instagramm, ВКонтакте. Создаю сайты на платформах WordPress, Tilda, Wix, а также квизы для любых направлений бизнеса.