Требуется человек для постоянного сотрудничества. Необходима поддержка сайта http://www.jedi.su Первоочередные задачи по порядку: 1. Написание движка для добавления новостей, статей и пр. 2. Оптимизация сайта под поисковые системы 3. Поддержка рейтига сайта в поисковых системах Ну и решение задач возникающих по ...
- Веб-программирование27 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать скрипт партнерской системы. Требуется сделать аналог этого: http://bxod.com Рекламодатели платят за клики по ссылками ведущих на их сайт. Посетители зарабатывают когда ходят по ссылкам. Обналичка внутренней денежной еденицы в Web-Money и обратно.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть нарисованный дизайн сайта: http://www.jedi.su/1/index.html http://www.jedi.su/1/index2.html Надо переделать его во FLASH чтобы были различные эффекты и примочки. Много денег заплатить не можем, поэтому обращаемся не в фирму а к фрилансерамВеб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
Проекту КОЛЬЦО САЙТОВ требуется сменить дизайн сайта Сайт: http://www.ring.jedi-orden.ru Ждем Ваших предложений на п.ящик: [email protected] Спасибо.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется прорисовка дизайна сайта. Подробности по мылу. Работа серьезная, требования будут высокие.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад