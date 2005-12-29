Есть нарисованный дизайн сайта: http://www.jedi.su/1/index.html http://www.jedi.su/1/index2.html Надо переделать его во FLASH чтобы были различные эффекты и примочки. Много денег заплатить не можем, поэтому обращаемся не в фирму а к фрилансерам