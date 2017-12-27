ВЫПЛАТИТЕ ВСЮ СУММУ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ! Человеку нужен был сайт без лишних заморочек: другой шаблон, сделать сайт наподобие как у конкурентов. В итоге я сделал сайт за сутки! Антон подтвердил заказ, написал ПРЕКРАСНЫЙ отзыв и...перевел в экв. около 3000 грн на карту... А где еще 1000 грн? На этот вопрос он начал отвечать требованиями: "Ой, а вы тут забыли это сделать"..., "Ой, а вот еще это...". Минуточку. Я все сделал, что вы просили! Вы подтвердили выполнение заказа! Даже отзыв положительный написали!!! А после так вообще сказал то Скайпу, что эму не нравится сайт, и он ничего платить мне не будет...