Резюме
Я здесь пока только тестирую сервис, с моим портфолио и отзывами вы можете познакомиться на соседних фриланс-биржах:
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Создание сайта для издания "ТВ Всесвiт"143 просмотра
- Создание Landing Page155 просмотров
- Http://premium-miners.eu/163 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
6 лет назад
Напишу и я свой первый отзыв фрилансеру. С Денисом связывались через Skype и обсуждали буквально каждый шаг. Все по несколько раз переспрашивал, просил проверить выполнение и т.д. Заказом остался полностью доволен, буду и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
ВЫПЛАТИТЕ ВСЮ СУММУ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ! Человеку нужен был сайт без лишних заморочек: другой шаблон, сделать сайт наподобие как у конкурентов. В итоге я сделал сайт за сутки! Антон подтвердил заказ, написал ПРЕКРАСНЫЙ отзыв и...перевел в экв. около 3000 грн на карту... А где еще 1000 грн? На этот вопрос он начал отвечать требованиями: "Ой, а вы тут забыли это сделать"..., "Ой, а вот еще это...". Минуточку. Я все сделал, что вы просили! Вы подтвердили выполнение заказа! Даже отзыв положительный написали!!! А после так вообще сказал то Скайпу, что эму не нравится сайт, и он ничего платить мне не будет...