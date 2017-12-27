CryNet

Денис CryNet

 
33 годаУкраина/Николаев
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Резюме

Я здесь пока только тестирую сервис, с моим портфолио и отзывами вы можете познакомиться на соседних фриланс-биржах:

Мои контакты:
  • Viber: 38 050 249 44 51
  • Skype: uCryNet
  • Почта: [email protected]

    • недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $150
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    нет безопасных платежей
    Отзывы заказчиков
    Belofff
    41 годРоссия
    6 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $150
    10 баллов
    6 лет назад
    Создание магазина под EU
    Напишу и я свой первый отзыв фрилансеру. С Денисом связывались через Skype и обсуждали буквально каждый шаг. Все по несколько раз переспрашивал, просил проверить выполнение и т.д. Заказом остался полностью доволен, буду и дальше сотрудничать. Рекомендую!
    ВЫПЛАТИТЕ ВСЮ СУММУ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ! Человеку нужен был сайт без лишних заморочек: другой шаблон, сделать сайт наподобие как у конкурентов. В итоге я сделал сайт за сутки! Антон подтвердил заказ, написал ПРЕКРАСНЫЙ отзыв и...перевел в экв. около 3000 грн на карту... А где еще 1000 грн? На этот вопрос он начал отвечать требованиями: "Ой, а вы тут забыли это сделать"..., "Ой, а вот еще это...". Минуточку. Я все сделал, что вы просили! Вы подтвердили выполнение заказа! Даже отзыв положительный написали!!! А после так вообще сказал то Скайпу, что эму не нравится сайт, и он ничего платить мне не будет...
    Ответный отзыв