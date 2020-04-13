Копирайтинг от А до Я

Копирайтинг от А до Я

Добрый день! Меня зовут Александр, мне 24 года и я начинающий фрилансер.

Все мы понимаем, что сейчас нелегкое время для всех нас. Коронавирус не дремлет и с каждым днем все больше и больше распускает свои щупальца по всей планете, в каждой стране, в каждом уголку пытается прорвать бреш обороны.

Однако, не кажется ли Вам, что это самое лучшее время для того, что бы попробовать себя в новом амплуа, выйти за границы своей зоны комфорта и научится чему то новому, чему то такому, что возможно, изменит Вашу жизнь раз и на всегда.

Я, как раз таки, один из тех людей, который решил заняться самореализацией и развитием, не стоять не месте и пробовать себя в чем новом, а именно в КОПИРАЙТИНГЕ.

Неограниченное количество свободного времени - генерируется в максимальный профит для Вас, как для заказчика.

В лице меня, Вы найдете скопление таких качеств как :

- Исполнительность

- Коммуникабельность

- Работоспособность

- Обучаемость

- Стрессоустойчивость

Буду рад новым сотрудничествам!