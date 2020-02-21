Здравствуйте, как я вижу вы зашли на этот сервис что бы получить очень дорогой перевод вашего текста на уровне Промпта. Нет? Значит смело обращайтесь!

Доброго времени суток, Мой Дорогой Заказчик!

Дай угадаю... Ты здесь для того что бы получить качественный перевод своего текста без лишней головной боли и желательно что бы это было недорого. Если я угадал, то можем пожать друг другу руки и начать вести деловые переговоры.

Почему стоит выбрать именно меня?

Последние несколько лет я углублённо занимался изучением английского языка. Параллельно помогая другим людям)

Быстрое выполнение работы.

Небольшая цена.

В прошлом я не работал на таких сервисах, помогал лишь знакомым за небольшую плати. Из за этого готов снизить цену за свою работу.

Вы можете так же обратиться ко мне в

WhatsApp по номеру 89151383624 (аналогично в Viber и Telegram)

Вконтакте по ссылке https://vk.com/mim_suleiman

instagram(если так будет удобнее, можете писать туда в Direct) по никнейму xa0c1nt(третий нолик и вместо I стоит единичка)

Ну и конечно электронная почта [email protected] или [email protected]

С контактами разобрались, осталось о способах оплаты. Принимаю любые способы оплаты кроме криптовалюты, т.к не имею подобного кошелька.