Доброго времени суток, Мой Дорогой Заказчик!
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С контактами разобрались, осталось о способах оплаты. Принимаю любые способы оплаты кроме криптовалюты, т.к не имею подобного кошелька.