Лучше быть, а не казаться!

Привет!

Скромно и коротко обо мне:

Я настраивал рекламу Apple, Nike,Mercedes и т.д.

Отлил over 9 999 999 999 + $ рекламного бюджета.

Сам Цукерберг варил мне кофе и консультировался со мной на счет рекламных алгоритмов Facebook.

Меня зовут Даниил и я занимаюсь:

- Настройка таргетированной рекламы в Facebook / Instagram.

- Разработка/ отрисовка Motion Stories (Видео креативы) для рекламы.

- Оформление профиля в Instagram (аватар, описание, закреп. сторис, бесконечная лента, шаблоны)

У меня не большое портфолио (ПОКА), но я отношусь к делу с максимальной самоотдачей.

Временно натягиваю на себя шкуру вашего клиента и создаю максимально цепляющие креативы и рекламные кампании.

МОЙ ОПЫТ В БИЗНЕСЕ:

Я более 2х лет строил маркетинговое агенство.

Мы предоставляли полный спектр рекламных услуг в интернет торговле.

Так же мы разработали и реализовали собственный абсолютно новый формат размещения рекламы в общественном транспорте.

Сотрудничали с Макдоналдс, Ростелеком, До-До Пицца, Nike, Правительство МО и многими другими крупными компаниями.

Поэтому, я понимаю боли и потребности моего заказчика, так как был на его месте сам.

Я понимаю специфику работы с подрядчиком, как я.

Стараюсь создать максимально комфортные условия работы, опираясь на свой опыт.

*Если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно мне интересен и я уверен в его качественной реализации, я не берусь за те ниши в которых не уверен.

Моплыты

Я гарантирую, что доведу работу до конца и выжму максимум из своих компетенций.

Пока я не беру больше 3 проектов за месяц, поэтому уделяю должное внимание каждому.

Моя цель - чтобы клиент остался доволен моей работой, порекомендовал меня или пришел ко мне снова.

КОНТАКТЫ:

Tel.: +7 (929) 536-20-62 (WatsApp, Telegram)

E-Mail: [email protected]

Vk: https://vk.com/ctepich