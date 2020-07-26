Привет!
Скромно и коротко обо мне:
- Я настраивал рекламу Apple, Nike,Mercedes и т.д.
- Отлил over 9 999 999 999 + $ рекламного бюджета.
- Сам Цукерберг варил мне кофе и консультировался со мной на счет рекламных алгоритмов Facebook.
Меня зовут Даниил и я занимаюсь:
- Настройка таргетированной рекламы в Facebook / Instagram.
- Разработка/ отрисовка Motion Stories (Видео креативы) для рекламы.
- Оформление профиля в Instagram (аватар, описание, закреп. сторис, бесконечная лента, шаблоны)
У меня не большое портфолио (ПОКА), но я отношусь к делу с максимальной самоотдачей.
Временно натягиваю на себя шкуру вашего клиента и создаю максимально цепляющие креативы и рекламные кампании.
МОЙ ОПЫТ В БИЗНЕСЕ:
Я более 2х лет строил маркетинговое агенство.
Мы предоставляли полный спектр рекламных услуг в интернет торговле.
Так же мы разработали и реализовали собственный абсолютно новый формат размещения рекламы в общественном транспорте.
Сотрудничали с Макдоналдс, Ростелеком, До-До Пицца, Nike, Правительство МО и многими другими крупными компаниями.
Поэтому, я понимаю боли и потребности моего заказчика, так как был на его месте сам.
Я понимаю специфику работы с подрядчиком, как я.
Стараюсь создать максимально комфортные условия работы, опираясь на свой опыт.
*Если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно мне интересен и я уверен в его качественной реализации, я не берусь за те ниши в которых не уверен.
Моплыты
Я гарантирую, что доведу работу до конца и выжму максимум из своих компетенций.
Пока я не беру больше 3 проектов за месяц, поэтому уделяю должное внимание каждому.
Моя цель - чтобы клиент остался доволен моей работой, порекомендовал меня или пришел ко мне снова.
КОНТАКТЫ:
Tel.: +7 (929) 536-20-62 (WatsApp, Telegram)
E-Mail: [email protected]