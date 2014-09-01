Вишенько Сергей Евгеньевич
Дата рождения: 13.02.1987
e-mail: [email protected]
Образование: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры. Обучался на курсах: садово-парковый дизайн.
Специальность: Инженер-строитель . Городское строительство и хозяйство (ландшафтная архитектура, благоустройство городов).
Опыт работы: 2008-по настоящее время - ландшафтный проектировщик:
- Прием заявок на разработку дизайна участка, первичное ознакомление с объектом, обсуждение условий с заказчиком, замеры участка.
- Разработка проекта с помощью компьютера: создание эскизного плана, дендроплана, планов дорожек и площадок, плана освещения, дизайн-проектирование арок, пергол, беседок и других малых архитектурных форм, согласование с заказчиком и внесение правок и дополнений.
- Компьютерное 3-D моделирование объекта.
- Консультирование заказчика в процессе реализации проекта.
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