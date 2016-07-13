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Константин Ctrl_Alt_Delete

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
По возможности ищу работу на длительное время.

Образование: 2010-2014, Александрийскийполитехнический колледж, специальность: математик-программист. В данный момент

студент четвертого курса Харьковского политехнического университета факультет информатика и управление, специальность компьютерные науки. 

Дополнительнаяинформация:

С сентября 2013 года работаю на сайте сериалови кинофильмов.

Работал с посетителями и персоналом, а именно следил запорядком. Добавлял фильмы и сериалы.

Так же был тестировщиком некоторых мморпг игр.

Так же не плохо владею языками HTML, C++, SQL.

Уровень английского максимум Intermediate.