Ctrl_Alt_Delete

По возможности ищу работу на длительное время.
Образование: 2010-2014, Александрийскийполитехнический колледж, специальность: математик-программист. В данный момент
студент четвертого курса Харьковского политехнического университета факультет информатика и управление, специальность компьютерные науки.
Дополнительнаяинформация:
С сентября 2013 года работаю на сайте сериалови кинофильмов.
Работал с посетителями и персоналом, а именно следил запорядком. Добавлял фильмы и сериалы.
Так же был тестировщиком некоторых мморпг игр.
Так же не плохо владею языками HTML, C++, SQL.
Уровень английского максимум Intermediate.