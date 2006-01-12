Журналист, копирайтер, контент-менеджер
12.01.06– 19.12.08 - Интернет-компания «World in Net» (Израиль),
контент-менеджер интернет-проекта
12.06.03 – 25.12.06 - ООО «Идеалсервис», редакция газеты «Ялта
Культурная и Коммерческая», г. Ялта, АРК
офис-менеджер, внештатный корриспондент, контент-менеджер
Образование. Н/в
2003 - МГТУ им. Баумана, курсы "Менеджер интернет-проекта"
1997 – 2000 - Технический Институт (Technische Instituut Familie
Brugge), г. Брюгге, Бельгия, дизайнер-декоратор
Дополнительные навыки.
Свободное владение английским и нидерландским
языками, уверенный пользователь MS Office,
Photoshop, Internet, изучаю бухгалтерию 1С.