Cube

Макс Ванденлиенден Cube

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Журналист, копирайтер, контент-менеджер

12.01.06– 19.12.08 - Интернет-компания «World in Net» (Израиль),

контент-менеджер интернет-проекта

12.06.03 – 25.12.06 - ООО «Идеалсервис», редакция газеты «Ялта

Культурная и Коммерческая», г. Ялта, АРК

офис-менеджер, внештатный корриспондент, контент-менеджер

Образование. Н/в

2003 - МГТУ им. Баумана, курсы "Менеджер интернет-проекта"

1997 – 2000 - Технический Институт (Technische Instituut Familie

Brugge), г. Брюгге, Бельгия, дизайнер-декоратор

Дополнительные навыки.

Свободное владение английским и нидерландским

языками, уверенный пользователь MS Office,

Photoshop, Internet, изучаю бухгалтерию 1С.

Photoshop