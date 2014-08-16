Создам лого для Вашей компании, разработаю шапку сайта, макеты визиток
Здравствуйте! Меня зовут Борис и я занимаюсь разработкой логотипов и дизайном в целом на протяжении 6 лет, работаю в основном в англоязычном сообществе и весьма успешно.
Работать со мной просто: Вы рассказываете, что Вам требуется, обговариваем все детали. Даже если у Вас супер уникальная задумка, я всё равно смогу её выполнить. Я назначаю сроки выполнения, исполняю работу, по ситуации бесплатно дорабатываю, и присылаю Ваш заказ, если всё устраивает оплачиваете, и все остаются довольными. Работаю без предоплаты, возможна бесплатная доработка, обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Потрясающие логотипы для Вашей компании!208 просмотров