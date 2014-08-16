Создам лого для Вашей компании, разработаю шапку сайта, макеты визиток

Здравствуйте! Меня зовут Борис и я занимаюсь разработкой логотипов и дизайном в целом на протяжении 6 лет, работаю в основном в англоязычном сообществе и весьма успешно.