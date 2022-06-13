2D аниматор-художник, моушендизайнер

Приветствую.

Векторная и растровая анимация любой сложности для различных видов креатива от логотипов до мультфильмов.

Презентационные ролики или обучающие.

Для мобильных игр и компьютерных.

Имеется огромный опыт в различных проектах: от мелких инди проектов и мультипликационных ютуб-каналов, до государственных заказов на аутсорсе (почта России, Норникель и тд).

Попадание в заданный стиль, исправление или корректировка уже созданной анимации без исходников (хотя лучше с ними конечно:)).