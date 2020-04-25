юблю помогать интернет- предпринимателям. Я очень трудолюбивая и готова выручить Вас от мелких, но важных дел.

Профессиональные навыки:

— Планирование времени и задач. Доведение дел до статуса «выполнено».— Поиск фрилансеров, и работа с ними на различных площадках.— Работа с различной информацией, составление отчётов.— Работа со скриптами и их установка на веб-сайт.— Общение с партнёрами с командой проекта.— Работа с графическими программами.— Работа с соц. сетями, Скайпом, Zoomом.— Создание PDF документов.— Работа с трафиком.