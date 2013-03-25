ОПЫТ РАБОТЫ:____________________________________________________

Управляющая компания корпорации.

ноябрь 2008 года – по сегодняшний день:

- начальник финансового отдела предприятия (валовый доход выше 100 млн. грн. в год):

o осуществил постановку процесса бюджетирования деятельности предприятия «с нуля»;

o осуществил постановку и руководил ведением управленческого учета на предприятии;

o осуществлял контроль движения денежных средств;

o участвовал в постановке кратко и долгосрочных целей компании и принятии решений;

o проводил систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с выработкой рекомендаций для собственника бизнеса;

o организовывал и проводил работу с финансово-кредитными учреждениями. Максимальный объем привлеченного заемного капитала около 80 млн. грн. в год.

o сопровождение внедрения схемы владения украинскими активами при помощи нерезидентных структур;

o координировал работу с инвестиционными фондами и профессиональными посредниками по инвестиционному банкингу в рамках процедуры привлечения акционерного капитала (компании Icon Privat Equity, Mosaic Investments, Adamant Investments, Hoskyn Child, АРТ-Капитал, C-Lever). Сумма инвестиций 16,2млн. евро.

Функционал на 90% соответствует должности финансового директора.

- внештатный проект-менеджер по постановке управленческого учета:

o осуществил постановку управленческого учета и бюджетирования «с нуля» в различных проектах в контексте МСФО, в т. ч. на основе его автоматизации: крупно-оптовая торговая компания, спортивно-оздоровительный комплекс, предприятие по выращиванию грибов, интернет-провайдер (частично), овощные фабрики. Создание полноценных программ управленческого учета на базе Excel, 1С и программирования в среде VBA, позволяющих формировать Cash-flow statement, (ДДС), Profit & Loses statement (БДиР) и отчеты о ключевых результатах деятельности проекта в натуральных единицах, направленных на построение «кабины» управления бизнесом ориентированной на собственника и топ-менеджмент;

o разработал и сопровождал реализацию схемы владения и управления украинскими активами через оффшорную холдинговую структуру;

o неоднократно оценивал эффективности функционирования бизнес-направлений в рамках корпорации;

o разрабатывал финансовые модели реализации строительных проектов жилой и коммерческой недвижимости;

o сопровождал процедуру переговоров по сделке слияния и поглощения. Организовывал процедуру due diligence со стороны покупателя;

o разрабатывал финансовые, инвестиционные и бизнес-планы;

o вместе со своей командой разрабатывал и проводил рекламные компании, исследования рынка, руководил проектами по созданию сайтов, разрабатывал и внедрял мотивационные схемы оплаты труда;

- руководитель проекта по выращиванию грибов вешенка. Фактически был СЕО проекта. Годовой доход проекта свыше 2,5 млн. грн., штат свыше 20 чел.

ООО «ХХХ» – финансовая дирекция управляющей компании нескольких строительных гипермаркетов «ХХХ».

сентябрь-ноябрь2008 года, экономист-аналитик. Несмотря на короткий промежуток времени, осуществил значимый вклад в работу компании:

o разработал, вывел в отдельное звено организационной структуры финансовый отдел и разработал положение о подразделении;

o вел и усовершенствовал систему управленческого учета;

o составлял оперативные и стратегические финансовые планы;

o анализировал и вырабатывал рекомендации по управлению ассортиментом;

o осуществлял методологическую и аналитическую поддержку Дирекции маркетинга и Коммерческого блока;

o усовершенствовал систему сбалансированных показателей;

o создал методологическую базу для внедрения процессного подхода к описанию и оценке эффективности функционирования группы компаний;

Имеется рекомендательное письмо.

ООО Инвестиционно-консалтинговая компания «Проконсул»

июнь 2007-декабрь 2007, исполнение обязанностей оценщика

o участвовал в оценке стоимости крупных предприятий пищевой промышленности Харьковского региона;

o разрабатывал бизнес-планы;

o теоретически освоил и практически применял различные подходы к оценке бизнеса.

ОБРАЗОВАНИЕ:____________________________________________________

o в 2008 году с отличием закончил Харьковский национальный экономический университет по специальности «Финансы».

o в 2003 году с отличием окончил общеобразовательную школу.

o дополнительное образование: тренинги и семинары по финансовому менеджменту, работе с оффшорными компаниями, HR-менеджменту, теорий и практики лидерства.

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:_______________________________________________

o неоднократно проверенное практикой умение работать, решать задачи и быстро обучаться в быстро изменяющихся условиях;

o практический опыт мотивации коллектива в условиях ограниченных возможностей финансового стимулирования;

o навык системного подхода к самообучению;

o глубокий практический опыт проведения финансово-экономического анализа предприятия;

o опыт работы с контролирующими органами;

o опытный пользователь ПК и целого комплекса программных продуктов под управлением ОС Windows. Имеются Навыки администрирования компьютерных сетей. Опытный пользователь Internet. Программирование в среде VBA.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:__________________________________________________

- украинский, русский, английский – Intermediate, в настоящее время прохожу обучение.

ПРОЧЕЕ:___________________________________________________________

Интересы: психология, спорт, активный отдых, прыжки с парашютом. Спортивный разряд по баскетболу и настольному теннису. Обладаю обширным кругом знакомств в сфере своих профессиональных интересов. Нацелен на результат. Дополнительные рекомендации предоставляются по запросу.