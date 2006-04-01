Пишу все, что поддается и не поддается описанию.
Маркетинговые стратегии и оригинальные концепции, высоколитературные материалы и низкопробные текстики, романтические поэмы и поздравительные стишки, душераздирающие лозунги и гипнотизирующие слоганы, скандальные статьи и аналитические справки...
Редактор и журналист, поэт и прозаик, творец и графоман в одном лице. Столица нашей Родины велика, но мне в ней мало места.
П.С. Удаленно, но с полной отдачей. Оплата налом в руки / безналом на счет. Веб-мани не доверяю, люблю шелест крупных купюр.
Заказы принимаю на [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ:
12.2007 – 10.2008
· РБК-Недвижимость, РБК-Кредит
Внештатный автор
Спектр деятельности:
- формирование актуальных тем авторских статей,
- написание статей.
Некоторые примеры статей:
http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/06/17/13701417
http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/07/10/14176317
http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/09/12/15246218
http://credit.rbc.ru/recommendation/ipoteka/2008/10/30/61417.shtml
Примерная загрузка:
- авторские статьи – 4/мес.
04.2006 – 10.2008
· Информационно-аналитические Интернет-ресурсы о недвижимости
Rublevskoe.ru, Novaya-Riga.ru, Dmitrovskoe.ru, Kaluzskoe.ru
Внештатный редактор рубрики «Недвижимость»
Спектр деятельности:
- самостоятельное формирование редакционного плана всех порталов
- взаимодействие с отделом рекламы для формирования редакционной политики
- подбор внештатных авторов (Москва, регионы)
- ведение ежедневной новостной рубрики
- написание статей и аналитических материалов
- редактура статей внештатных авторов
- работа с фотобанками
- ежемесячная отчетность (в т.ч. финансовая)
Некоторые примеры статей:
http://www.novaya-riga.ru/viewpaper/objectid/3331
http://www.dmitrovskoe.ru/viewpaper/objectid/3398
http://www.dmitrovskoe.ru/viewpaper/objectid/3788
- разработка тематических спецпроектов для Интернет порталов
(недвижимость, развлечения, события)
Пример спецпроекта:
http://www.dmitrovskoe.ru/envview/objectid/3736
Примерная загрузка:
- авторские статьи – 9/мес.
- редактура авторов - 16-20/мес.
- новости – 12/день
2007 – 2008
· Московское общество защиты прав потребителей
Внештатный автор
Спектр деятельности:
- написание эксклюзивных материалов для Интернет-сайтов с учетом SEO оптимизации
- администрирование форумов
Примерная загрузка:
- авторские статьи – 80/мес.
2006
· ИД «Конде Наст», журнал «Glamour»
Внештатный автор
Спектр деятельности:
- написание материалов для рубрик «Карьера» и «Кино»
2005 – 2006
· Журнал «Технология праздника»
Заместитель главного редактора
Спектр деятельности:
- формирование редакционной политики
- редактура текстов
- взаимодействие с внештатными авторами и фотографами
- организация PR поддержки ключевых рекламодателей
- финансовая отчетность
2004 – 2005
· Издательский Дом «Жизнь», ежедневная газета «Жизнь»
Ведущая рубрики «Стильная Жизнь».
Спектр деятельности:
- подбор материалов и согласование с главным редактором
- написание авторских статей и интервью
- организация фотосъемок (подбор моделей одежды и фотомоделей)
- работа с фотографами и стилистами
2003 – 2004
· Кинокомпания "КИНОПРОМ" (кинопроизводство и кинопрокат)
Пресс-секретарь, ассистент продюсера
Спектр деятельности:
написание пресс-релизов, корректура сценариев, деловая переписка, оформление финальных титров и музыкальных справок, а также организация поездок, встреч, пресс-конференций и пресс-съемок, оформление загранпаспортов и виз, координация работы съемочных групп, делопроизводство, курирование отдела Product Placement.
1999 – 2001
· Аудиторская компания и Адвокатское Бюро МГКА "Смаль и партнеры"
Менеджер по персоналу, PR менеджер
Спектр деятельности:
подбор персонала, профтестирование, ведение кадрового учета, помощь руководству компании в подготовке тематических публикаций в печатных изданиях, а так же публичных выступлений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ:
· Самостоятельные PR-проекты (event): пресс-конференции и фестиваль «Большой кантри день – 2005» в Москве, пресс-конференция и юбилейный концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты»
· Product Placement: т/с «Бальзаковский возраст или все мужики сво…», т/с «Только ты», т/с «Место под солнцем», т/с «Москва. Центральный округ – 2», т/с «Полный вперед», т/с «Парни из стали», т/с «Карусель».
· SEO оптимизация Интернет-проектов: http://www.dalnie-dachi.ru, http://city-h.ru, http://www.kre.ru, http://www.bizpak.ru, http://infoavia.ru, http://www.tubus.ru, http://www.tvoidom.net и др.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
· Компьютерная грамотность: Microsoft Win9х/2000/Me/NT/XP, Microsoft Office 1997/2003/XP, Outlook Express, СПС "Консультант Плюс", Allaire HomeSite, Net Object, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, ICQ, свободное ориентирование в Интернет.
· Программирование: HTML и CSS - свободно, Java – базовый уровень.
· Английский язык: Intermediate
· Наработанные базы спикеров и экспертов в следующих областях: недвижимость, строительство, туризм, гостиничный бизнес, банковские структуры, адвокатские структуры, государственные структуры, шоу-бизнес.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
· коммуникабельность, работоспособность, ответственность, порядочность