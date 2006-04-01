Пишу все, что поддается и не поддается описанию.

Маркетинговые стратегии и оригинальные концепции, высоколитературные материалы и низкопробные текстики, романтические поэмы и поздравительные стишки, душераздирающие лозунги и гипнотизирующие слоганы, скандальные статьи и аналитические справки...

Редактор и журналист, поэт и прозаик, творец и графоман в одном лице. Столица нашей Родины велика, но мне в ней мало места.

П.С. Удаленно, но с полной отдачей. Оплата налом в руки / безналом на счет. Веб-мани не доверяю, люблю шелест крупных купюр.

Заказы принимаю на [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ:

12.2007 – 10.2008

· РБК-Недвижимость, РБК-Кредит

Внештатный автор

Спектр деятельности:

- формирование актуальных тем авторских статей,

- написание статей.

Некоторые примеры статей:

http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/06/17/13701417

http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/07/10/14176317

http://realty.rbc.ru/regions/article.shtml?url=2008/09/12/15246218

http://credit.rbc.ru/recommendation/ipoteka/2008/10/30/61417.shtml

Примерная загрузка:

- авторские статьи – 4/мес.

04.2006 – 10.2008

· Информационно-аналитические Интернет-ресурсы о недвижимости

Rublevskoe.ru, Novaya-Riga.ru, Dmitrovskoe.ru, Kaluzskoe.ru

Внештатный редактор рубрики «Недвижимость»

Спектр деятельности:

- самостоятельное формирование редакционного плана всех порталов

- взаимодействие с отделом рекламы для формирования редакционной политики

- подбор внештатных авторов (Москва, регионы)

- ведение ежедневной новостной рубрики

- написание статей и аналитических материалов

- редактура статей внештатных авторов

- работа с фотобанками

- ежемесячная отчетность (в т.ч. финансовая)

Некоторые примеры статей:

http://www.novaya-riga.ru/viewpaper/objectid/3331

http://www.dmitrovskoe.ru/viewpaper/objectid/3398

http://www.dmitrovskoe.ru/viewpaper/objectid/3788

- разработка тематических спецпроектов для Интернет порталов

(недвижимость, развлечения, события)

Пример спецпроекта:

http://www.dmitrovskoe.ru/envview/objectid/3736

Примерная загрузка:

- авторские статьи – 9/мес.

- редактура авторов - 16-20/мес.

- новости – 12/день

2007 – 2008

· Московское общество защиты прав потребителей

Внештатный автор

Спектр деятельности:

- написание эксклюзивных материалов для Интернет-сайтов с учетом SEO оптимизации

- администрирование форумов

Примерная загрузка:

- авторские статьи – 80/мес.

2006

· ИД «Конде Наст», журнал «Glamour»

Внештатный автор

Спектр деятельности:

- написание материалов для рубрик «Карьера» и «Кино»

2005 – 2006

· Журнал «Технология праздника»

Заместитель главного редактора

Спектр деятельности:

- формирование редакционной политики

- редактура текстов

- взаимодействие с внештатными авторами и фотографами

- организация PR поддержки ключевых рекламодателей

- финансовая отчетность

2004 – 2005

· Издательский Дом «Жизнь», ежедневная газета «Жизнь»

Ведущая рубрики «Стильная Жизнь».

Спектр деятельности:

- подбор материалов и согласование с главным редактором

- написание авторских статей и интервью

- организация фотосъемок (подбор моделей одежды и фотомоделей)

- работа с фотографами и стилистами

2003 – 2004

· Кинокомпания "КИНОПРОМ" (кинопроизводство и кинопрокат)

Пресс-секретарь, ассистент продюсера

Спектр деятельности:

написание пресс-релизов, корректура сценариев, деловая переписка, оформление финальных титров и музыкальных справок, а также организация поездок, встреч, пресс-конференций и пресс-съемок, оформление загранпаспортов и виз, координация работы съемочных групп, делопроизводство, курирование отдела Product Placement.

1999 – 2001

· Аудиторская компания и Адвокатское Бюро МГКА "Смаль и партнеры"

Менеджер по персоналу, PR менеджер

Спектр деятельности:

подбор персонала, профтестирование, ведение кадрового учета, помощь руководству компании в подготовке тематических публикаций в печатных изданиях, а так же публичных выступлений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ:

· Самостоятельные PR-проекты (event): пресс-конференции и фестиваль «Большой кантри день – 2005» в Москве, пресс-конференция и юбилейный концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты»

· Product Placement: т/с «Бальзаковский возраст или все мужики сво…», т/с «Только ты», т/с «Место под солнцем», т/с «Москва. Центральный округ – 2», т/с «Полный вперед», т/с «Парни из стали», т/с «Карусель».

· SEO оптимизация Интернет-проектов: http://www.dalnie-dachi.ru, http://city-h.ru, http://www.kre.ru, http://www.bizpak.ru, http://infoavia.ru, http://www.tubus.ru, http://www.tvoidom.net и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

· Компьютерная грамотность: Microsoft Win9х/2000/Me/NT/XP, Microsoft Office 1997/2003/XP, Outlook Express, СПС "Консультант Плюс", Allaire HomeSite, Net Object, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, ICQ, свободное ориентирование в Интернет.

· Программирование: HTML и CSS - свободно, Java – базовый уровень.

· Английский язык: Intermediate

· Наработанные базы спикеров и экспертов в следующих областях: недвижимость, строительство, туризм, гостиничный бизнес, банковские структуры, адвокатские структуры, государственные структуры, шоу-бизнес.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

· коммуникабельность, работоспособность, ответственность, порядочность