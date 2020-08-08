CyretsDevStudio

У тебя есть крутая идея, но нет знаний для качественной реализации? Устал от не вовлеченных в проект дизайнеров? Или от неопытных кодеров, которые пишут сайт на устаревших технологиях
Почему мы твое решение?
-- Современные технологии и гибкие методологии от крупных компаний
-- Создаем архитектуру с нуля и подбираем идеального стека под проект
-- Полностью вникаем в бизнес логику, функционал и ценности проекта
-- Перед дизайном тестируем UX прототип и все идеи на целевой аудитории
Мы фокусируемся на создании проектов стартапов под ключ . Все члены нашей команды — опытные разработчики, дизайнеры, маркетологи — люди, которые имеют большой опыт в разработке проектов с нуля, успешно поработали в больших компаниях, на фрилансе и создали несколько успешных стартапов.
(с) Менеджер и Тим-лид команды
Как мы работаем?
1. Первая связь, предоплата работы
2. Обсуждение функционала, масштабирования, поиск рисков
3. Написание ТЗ и создание UX прототипа
4. Тестирования UX прототипа и гипотиз на ЦА
5. Создания бренда, дизайн системы, UI дизайна
6. Проработка архитектуры серверов, базы данных, технологий
7. Кодинг проекта и тестирования
8. Проработка маркетинговой компании
9. Успешный стартап проекта
10. Дальнейшее масштабирование и улучшение