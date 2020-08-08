CyretsDevStudio

Создаем современные IT продукты с нуля под ключ

У тебя есть крутая идея, но нет знаний для качественной реализации? Устал от не вовлеченных в проект дизайнеров? Или от неопытных кодеров, которые пишут сайт на устаревших технологиях

Почему мы твое решение?

-- Современные технологии и гибкие методологии от крупных компаний

-- Создаем архитектуру с нуля и подбираем идеального стека под проект

-- Полностью вникаем в бизнес логику, функционал и ценности проекта

-- Перед дизайном тестируем UX прототип и все идеи на целевой аудитории

Мы фокусируемся на создании проектов стартапов под ключ . Все члены нашей команды — опытные разработчики, дизайнеры, маркетологи — люди, которые имеют большой опыт в разработке проектов с нуля, успешно поработали в больших компаниях, на фрилансе и создали несколько успешных стартапов.

(с) Менеджер и Тим-лид команды

Как мы работаем?

1. Первая связь, предоплата работы

2. Обсуждение функционала, масштабирования, поиск рисков

3. Написание ТЗ и создание UX прототипа

4. Тестирования UX прототипа и гипотиз на ЦА

5. Создания бренда, дизайн системы, UI дизайна

6. Проработка архитектуры серверов, базы данных, технологий

7. Кодинг проекта и тестирования

8. Проработка маркетинговой компании

9. Успешный стартап проекта

10. Дальнейшее масштабирование и улучшение