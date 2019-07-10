СТУДИЯ D-FILMS — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТУДИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ВИДЕО МОНТАЖОМ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.В нашем портфолио есть иллюстрации, верстка, айдентика и брендинг для русских и зарубежных заказчиков.
Мы вкладываем душу в каждое сделанное нами видео и гарантируем вам всегда 100% результат.КОРПОРАТИВНЫЕ РОЛИКИ
-снимаем и монтируем видео ролики для компаний, брендов, зарубежных бизнесов.ВИДЕО С ДРОНА
-с дроном мы снимаем сложно доступные ракурсы. Многолюдные индустриальные улицы или природу помогаем увидеть под новым углом.ВИДЕО БЛОГИ ДЛЯ YOUTUBE
-снимаем и монтируем видео для блогеров YouTube, Instagram, TikTok. Готовы прописать сценарий для вашего видео.ФЕСТИВАЛИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ
-мы снимаем музыкальные и городские фестивали, создаем видео инсталляции. Также с удовольствием снимем Ваше мероприятие.VR / 360
-мы снимаем видео с панорамным обзором
в 360 градусов с эффектом присутствия. 3D-тур
по офису, производству или объекту недвижимости. Надевайте очки виртуальной реальности
и наслаждайтесь!МОУШЕН ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ
-создание графического видео под ваш запрос.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ
-монтаж вашего короткометражного фильма в краткие сроки.3D ГРАФИКА ДЛЯ ВАШЕГО ВИДЕО
-монтаж видео с 3D графикой привлекает внимание и создает реалистичность вашего видео.НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ:
Final Cut Pro X
Compressor
Pixelmator Pro
Apple motion
After Effects CC
Adobe Premiere Pro