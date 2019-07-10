Cоздание и монтаж продающих и качественных видео

СТУДИЯ D-FILMS — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТУДИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ВИДЕО МОНТАЖОМ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.В нашем портфолио есть иллюстрации, верстка, айдентика и брендинг для русских и зарубежных заказчиков.

Мы вкладываем душу в каждое сделанное нами видео и гарантируем вам всегда 100% результат.КОРПОРАТИВНЫЕ РОЛИКИ

-снимаем и монтируем видео ролики для компаний, брендов, зарубежных бизнесов.ВИДЕО С ДРОНА

-с дроном мы снимаем сложно доступные ракурсы. Многолюдные индустриальные улицы или природу помогаем увидеть под новым углом.ВИДЕО БЛОГИ ДЛЯ YOUTUBE

-снимаем и монтируем видео для блогеров YouTube, Instagram, TikTok. Готовы прописать сценарий для вашего видео.ФЕСТИВАЛИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ

-мы снимаем музыкальные и городские фестивали, создаем видео инсталляции. Также с удовольствием снимем Ваше мероприятие.VR / 360

-мы снимаем видео с панорамным обзором

в 360 градусов с эффектом присутствия. 3D-тур

по офису, производству или объекту недвижимости. Надевайте очки виртуальной реальности

и наслаждайтесь!МОУШЕН ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ

-создание графического видео под ваш запрос.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

-монтаж вашего короткометражного фильма в краткие сроки.3D ГРАФИКА ДЛЯ ВАШЕГО ВИДЕО

-монтаж видео с 3D графикой привлекает внимание и создает реалистичность вашего видео.НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ:

Final Cut Pro X

Compressor

Pixelmator Pro

Apple motion

After Effects CC

Adobe Premiere Pro