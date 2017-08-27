HTML/CSS/JAVASCRIPT-ВЕРСТАЛЬЩИК
понимание технологий AJAX, WebSockets, опыт работы с SASS/LESS, PhoneGap, и touch-устройствами.
опыт работы с CSS-фреймворками, Twitter Bootsttrap, Foundation, others.
Понимание REST архитектуры и знание протокола HTTP(S).
уверенное знание верстки HTML.
знание и умение применять каскадные стили CSS.
уверенное владение JavaScript с использованием регулярных выражений и javascript фреймворков.
кросс-браузерная верстка, (IE 6+, FF 2+, Safari, Opera, Chrome).
Базовые навыки работы с Adobe Photoshop, другими графическими пакетами.
верстка с помощью DIV, резиновая верстка, табличная верстка.
умение оптимизировать верстку, "легкая" версткаю
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