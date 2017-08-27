D-Ioann

Иван D-Ioann

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML/CSS/JAVASCRIPT-ВЕРСТАЛЬЩИК

понимание технологий AJAX, WebSockets, опыт работы с SASS/LESS, PhoneGap, и touch-устройствами.

опыт работы с CSS-фреймворками, Twitter Bootsttrap, Foundation, others.

Понимание REST архитектуры и знание протокола HTTP(S).

уверенное знание верстки HTML.

знание и умение применять каскадные стили CSS.

уверенное владение JavaScript с использованием регулярных выражений и javascript фреймворков.

кросс-браузерная верстка, (IE 6+, FF 2+, Safari, Opera, Chrome).

Базовые навыки работы с Adobe Photoshop, другими графическими пакетами.

верстка с помощью DIV, резиновая верстка, табличная верстка.

умение оптимизировать верстку, "легкая" версткаю

JavascriptHTMLCSSAjaxRESTPhoneGapSASSPhotoshop