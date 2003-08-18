Я начинающий фрилансер. Пишу тексты на заказ (любая тема и размер)

Нахожу в интернете заказчика и уже после договоренности составляю текст. Отправляю на проверку. В случае отказа корректирую и снова отсылаю текст.

Прочитала такие книги по копирайтингу как "Пиши, сокращай", "Копирайтинг. Как не съесть собаку", "Как писать так, чтобы вам доверяли" и другие. Была на курсах и сдавала практические задания по копирайтингу с положительными результатами.

Первые заказы выполняю за отзывы для портфолио.