Web / Графический дизайнер / Видеомейкер
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Портфолио
- Баннер206 просмотров
- Логотип для магазина "LUXURI LOOK" и SHADOWROO"238 просмотров
- Шейповая анимация для группы ВК 2018199 просмотров
- Логотип Disal225 просмотров
- Landing page для своей дипломной работы158 просмотров
- Создание Сайтов | Landing page188 просмотров
- Создание Сайтов | Landing page233 просмотра
- Ава для группы исполнителя "SPUTNIK"205 просмотров
- Логотип для человека, который зовёт себя "AlexFox"294 просмотра
- Логотип для себя232 просмотра
- Переходы между видеороликами, Фотографиями и т.д.169 просмотров
- Создание аватарок в стиле LED баннера.224 просмотра