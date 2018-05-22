D17al

Дмитрий Соседов D17al

 
25 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web / Графический дизайнер / Видеомейкер

• Дизайн сайта / Landing page

• Логотипы

• Интро, Аутро, Пэкшоты

Для связи используйте:

• https://vk.com/d17al

Whatsapp:

• +7 999 628 69 53

Mail:

[email protected]

Дизайн сайта
Портфолио
Показать больше работ